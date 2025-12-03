Infortunio Gatti, ancora brutte notizie per la Juventus

Non solo Dusan Vlahovic, la Juventus continua ad avere brutte notizie. Luciano Spalletti dovrà fare fronte anche ai problemi in difesa con l’infortunio a Federico Gatti. Il difensore si è infatti fermato per un problema al ginocchio ed è stato costretto a lasciare il campo durante la gara di Coppa Italia contro l’Udinese.

Infortunio Gatti, ko contro l’Udinese

Federico Gatti a lasciato il campo per un infortunio, al suo posto Manuel Locatelli, era il secondo tempo del match valido per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese. Per il difensore centrale bianconero infortunio senza contatto mente era in marcatura su Buksa. Secondo una prima diagnosi sembra trattarsi di una distrazione. Ovviamente nei prossimi giorni verranno effettuati dei nuoi test strumentali per chiarire la reale entità dell’infortunio e un possibile tempo per il recupero.