Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Febbraio 20, 2026
Home Serie A Infortunio Lautaro Martinez: non ci sono buone notizie per Chivu

Infortunio Lautaro Martinez: non ci sono buone notizie per Chivu

Di
Anna Rosaria Iovino
-
577
Infortunio Lautaro Martinez
LAUTARO MARTINEZ RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Infortunio Lautaro Martinez, anticipazioni sui tempi di recupero: non ci sono buone notizie per Chivu. Il capitano nerazzurro si è infortunato sul campo sintetico di Bodo. Un’assenza gravissima quella che dovrà affrontare Chivu.

Infortunio Lautaro Martinez, almeno 2-3 settimane di stop

Una sfida dopo l’altra, tutte importanti per i nerazzurri. Si parte dalla trasferta di Lecce, non sarà facile senza la presenza del capitano Lautaro Martinez. Tutti attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca, ma solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro. Riscontro che dovrebbe non essere necessario su Zielinski, presente a Lecce. 

Per l’argentino, la sensazione, stando anche alle parole di Chivu in conferenza, è che possano servire almeno 2-3 settimane, il che significherebbe saltare certamente il derby. L’Inter affronterà poi Atalanta e Fiorentina prima della sosta. Poi si passa alla nazionale, il 22 marzo l’Argentina sfiderà la Spagna in Qatar per la Finalissima tra campioni del Sudamerica e campioni d’Europa. Questo spingerà l’allenatore nerazzurro a dare ancora più spazio sia a Bonny che a Pio Esposito. Il secondo in vantaggio sul primo, perché molto iù in forma fisica.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598