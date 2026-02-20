Infortunio Lautaro Martinez, anticipazioni sui tempi di recupero: non ci sono buone notizie per Chivu. Il capitano nerazzurro si è infortunato sul campo sintetico di Bodo. Un’assenza gravissima quella che dovrà affrontare Chivu.

Infortunio Lautaro Martinez, almeno 2-3 settimane di stop

Una sfida dopo l’altra, tutte importanti per i nerazzurri. Si parte dalla trasferta di Lecce, non sarà facile senza la presenza del capitano Lautaro Martinez. Tutti attendono di conoscere l’entità del problema muscolare che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca, ma solo gli esami in programma nelle prossime ore potranno chiarire il quadro. Riscontro che dovrebbe non essere necessario su Zielinski, presente a Lecce.

Per l’argentino, la sensazione, stando anche alle parole di Chivu in conferenza, è che possano servire almeno 2-3 settimane, il che significherebbe saltare certamente il derby. L’Inter affronterà poi Atalanta e Fiorentina prima della sosta. Poi si passa alla nazionale, il 22 marzo l’Argentina sfiderà la Spagna in Qatar per la Finalissima tra campioni del Sudamerica e campioni d’Europa. Questo spingerà l’allenatore nerazzurro a dare ancora più spazio sia a Bonny che a Pio Esposito. Il secondo in vantaggio sul primo, perché molto iù in forma fisica.