Il Milan può tirare un sospiro di sollievo, Rafa Leao torna ad allenarsi in gruppo e presto potrà scendere in campo. A quanto pare il programma di recupero dall’infortunio al polpaccio destro rimediato in Coppa Italia contro il Bari sta proseguendo senza alcun intoppo e le sue condizioni migliorano di giorno in giorno. Tutto il Milan tira un sospiro di sollievo.
Infortunio Leao, in campo contro il Bologna? L’obiettivo è questo
L’attaccante portoghese sta continuando il suo lavoro personalizzato con lo staff rossonero, il rientro in gruppo è previsto solo a partire dall’inizio della prossima settimana. A queste condizioni e a questa velocità, molto probabilmente potrebbe essere a disposizione di Allegri per la sfida interna col Bologna prevista per domenica 14 settembre. In campo per la sfida valida per la terza giornata di Serie A, dopo aver saltato i match contro Cremonese e Lecce che ha visto i rossoneri partire con una sconfitta e una vittoria.
Tutti attendono il rientro del giocatore portoghese, l’attesa trepidante intorno al giocatore ex Lille è per vedere come si muoverà con le direttive di Allegri che lo ha voluto fortemente in rossonero, un progetto che gira anche intorno a lui. Inoltre il giocatore potrà essere schierato in vari modi dal neo tecnico del Diavolo. Allegri potrebbe decidere di schierarlo in coppia con il nuovo arrivato Nkunku nel 3-5-2, o come riferimento offensivo nel 3-4-2-1, togliendo un centrocampista per schierare contemporaneamente il francese e Pulisic sulla trequarti. Tutto da vedere tra 10 giorni.