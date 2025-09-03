L’attaccante portoghese sta continuando il suo lavoro personalizzato con lo staff rossonero, il rientro in gruppo è previsto solo a partire dall’inizio della prossima settimana. A queste condizioni e a questa velocità, molto probabilmente potrebbe essere a disposizione di Allegri per la sfida interna col Bologna prevista per domenica 14 settembre. In campo per la sfida valida per la terza giornata di Serie A, dopo aver saltato i match contro Cremonese e Lecce che ha visto i rossoneri partire con una sconfitta e una vittoria.