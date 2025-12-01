Momento delicato in casa Juve, Dusan Vlahovic, dopo l’infortunio subito durante l’ultima di campionato, la gara contro il Cagliari, ha avuto gli esiti degli esami. Tanta sfortuna per l’attaccante serbo, stando agli esami la situazione è critica.

Infortunio Vlahovic, situazione critica

Gli esami al J|medical cui si è sottoposto l’ex Fiorentina, hanno confermato le prime valutazioni mediche: l’attaccante ha rimediato una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra, per cui saranno necessari altri esami per definire meglio i tempi di recupero ma difficilmente saranno inferiori ai 3 mesi.

Il comunicato della Juventus: “Questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”.

I tempi di recupero in casi come questo sono di almeno due-tre mesi. Per la formazione della Vecchia Signora si tratta di un’importante perdita, dato che il nuovo tecnico Luciano Spalletti, per il settore offensivo, aveva deciso di puntare con forza proprio su Vlahovic. Con l’assenza del serbo dovrebbero trovare maggior spazio Jonathan David e Lois Openda, arrivati a Torino durante il mercato estivo, ma ancora poco incisivi e determinanti fino ad oggi.