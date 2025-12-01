Juventus, infortunio Vlahovic: ecco come si muoverà Spalletti

Tegola Vlahovic a Torino. Il giocatore serbo, infortunatosi durante il match contro il Cagliari, uscito in lacrime dal campo, resterà fuori per due mesi. Una situazione di cui la Juventus non aveva bisogno. Spalletti dovrà capire come far funzionare bene il reparto offensivo con un uomo in meno a disposizione.

Juventus, l’idea di Spalletti per sostituire Vlahovic

I risultati degli esami di Vlahovic arriveranno oggi, ma molto probabilmente andranno solo a confermare quelle che sono le sensazioni. I risultati di oggi stabiliranno a tutti gli effetti l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. I primi esami hanno riscontrato una lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Alle attuali condizioni, per Dusan Vlahovic, si prospetta uno stop di almeno due mesi.

Intanto la Juventus ha bisogno di un organico pronto a lottare per la Champions League e a tenere testa in campionato. Con la lunga assenza prevista per l’attaccante, dovrebbe perdere circa 14 gare tra le varie competizioni. Dusan dovrebbe rientrare nel 2026, un problema ed un’assenza difficile da digerire. Intanto Spalletti, che ha già cominciato a studiare le soluzioni alternative in attacco, spera nella risposta positiva di David e Openda. Non solo, l’ex ct potrebbe anche stravolgere tutto: schierare Yildiz come ‘falso nove’, con due esterni in appoggio.