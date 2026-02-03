Infortunio Yildiz, la Juve sorride: le possibilità di scendere in campo contro l’Inter

In questo momento importante e delicato della stagione, gli infortuni possono creare gravi difficoltà a qualsiasi squadra. La Juventus si becca una brutta tegola in testa per l’infortunio Yildiz. Il turco si è infortunato durante il match contro il Parma che, nonostante la vittoria, ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Juventus.

Infortunio Yildiz, contro l’Inter ci sarà

Kenan Yildiz che aveva chiesto la sostituzione all’intervallo dopo che, al 40′ del primo tempo, aveva detto a Luciano Spalletti di non sentire completamente a posto la coscia sinistra. Il giocatore ha subito un sovraccarico all’adduttore della coscia in questione: niente lesione ma comunque una situazione da monitorare valutare giorno per giorno.

La data del possibile rientro del numero 10, salterà il match di Coppa Italia contro l’Atalanta (giovedì 5 febbraio alle 21, diretta su Italia 1), permane qualche dubbio sulla sfida con la Lazio di domenica 8 febbraio. Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla presenza di Yildiz contro l’Inter nel Derby d’Italia previsto sabato 14 febbraio. Lo stop di Yildiz darà l’occasione di scendere in campo subito a Jeremie Boga, preso dal Nizza proprio come vice del turco.