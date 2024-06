Inghilterra-Slovacchia, probabili formazioni e dove vederla

L’Inghilterra ha sicuramente deluso nella fase a gironi nonostante il primo posto ma con 2 gol segnati e 1 subito e solo una vittoria. L’unica volta che i Tre Leoni hanno affrontato la Slovacchia in un grande torneo internazionale è stato a EURO 2016, partita terminata 0-0. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo domenica 30 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Inghilterra-Slovacchia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct. Calzona