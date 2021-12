Insigne, rinnovo o addio? La decisione passa per De Laurentiis

Lorenzo Insigne ed il Napoli, una storia d’amore lunga più di un decennio che ora sembra stia per terminare, dalla scorsa estate i rapporti tra le parti sembravano essere un po’ più ‘freddi’ e la conferma, che desta comunque molto stupore, è di queste ore.

Il capitano degli azzurri ha di fatto atteso a lungo prima di ricevere un’offerta a suo parere congrua al suo rendimento oltre che al valore di mercato, considerazione che però De Laurentiis sembra non aver condiviso dal principio, sia per ‘dettami’ di bilancio sia per politica legata all’età del calciatore (che il prossimo giugno compirà 31 anni).

LEGGI ANCHE

VALUTAZIONI TRA LE PARTI – Ecco che quindi ‘Lorenzo il magnifico’ (come lo soprannominano i tifosi partenopei) insieme al suo agente Vincenzo Pisacane hanno iniziato a guardarsi attorno dando però sempre la precedenza ad una eventuale offerta al rialzo da parte del patron azzurro, che però di fatto non si è mai fatto avanti e così è notizia di poche ore fa la proposta monstre che viene da lontano.

L’OFFERTA – Il Toronto ha infatti messo sul piatto un ingaggio di circa 10 milioni di Euro a stagione per 5 anni, provando ad assicurarsi le prestazioni del classe ’91 che ora starebbe seriamente valutando l’opportunità di trasferirsi in MLS, ma solo dopo aver concluso la stagione con la maglia della squadra del suo cuore.

ULTIMA SPIAGGIA – Ora la palla passa a De Laurentiis che però se vorrà convincere il talento campano a rimanere a Napoli, dovrà usare temi economicamente molto più convincenti di quelli proposti fin’ora, ammesso che non sia già troppo tardi.