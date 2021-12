Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo per la porta: di chi si tratta

Da un paio di stagioni il Napoli è alle prese con un inusuale dualismo in porta tra David Ospina e Alex Meret con le preferenze dell’allenatore di turno che vanno prima all’uno e poi all’altro. In questo momento Spalletti punta decisamente sul colombiano che, fin qui, ha giocato 18 partite in campionato (con Meret che è stato utilizzato soprattutto in Europa League).

LEGGI ANCHE

Le pagelle di Napoli-Spezia

Napoli Spezia, risultato, tabellino e highlights

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Nazione” di Firenze, i partenopei sono sulle tracce di Bartlomiej Dragowski. L’estremo difensore della Fiorentina ha giocato solamente 5 partite in questo girone di andata per problemi fisici. Al momento i viola non vorrebbero cederlo, ma le buone prestazioni di Terracciano potrebbero far cambiare idea alla società. E il Napoli potrebbe convincere Commisso con un prestito con obbligo di riscatto.