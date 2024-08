Inter-Al Ittihad, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la gara col Pisa, l’Inter di Inzaghi domani tornerà in campo per affrontare l’Al Ittihad di Benzema e Aouar, ex centrocampista della Roma. Formazione completamente titolare per Inzaghi, a eccezione di Correa davanti, aspettando Lautaro Martinez. La gara di domani andrà in onda su Dazn.

Inter-Al Ittihad, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.

AL ITTIHAD (4-3-3): Al-Mahasneh; Felipe, Al-Sagour, Kadesh, Al-Mousa; Al Nashri, Fabinho, Aouar; Diaby, Benzema, Jota. All. Blanc.