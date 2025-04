L’Inter e Inzaghi si preparano per un finale di stagione di fuoco, i nerazzurri hanno un tour de force che è iniziato a Bologna e finirà L’atteso derby di Coppa Italia contro il Milan e, soprattutto, in vista dell’importantissima semifinale di Champions League contro il Barcellona, il tecnico piacentino è al lavoro per trovare la giusta formazione.

Inter, due ritorni importanti per Inzaghi

Tra i due big match, ce ne sarà anche un terzo in campionato contro la Roma, che si preannuncia altrettanto importante e delicato ai fini del campionato. In vista di tutti questi impegni, è diventano indispensabile fare alcune rotazioni, in modo da non arrivare sulle gambe al termine di questo ciclo infernale di scontri.

Buone notizie per Inzaghi, due giocatori sarebbero prossimi al ritorno in gruppo. Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, infatti, si sono allenati con la Primavera, e molto probabilmente torneranno a lavorare con i propri compagni a partire dalla giornata di domani. I due giocatori saranno di nuovo disponibili a partire dall’importante sfida di domenica contro la Roma di Ranieri.