L’Inter sfiderà questa sera il Bologna a San Siro per poter accedere ai quarti di finale e affrontare la Fiorentina. Inzaghi darà spazio alle seconde linee quindi ci si aspetta un turnover massiccio in casa nerazzurra. Almeno uno tra Thuram e Lautaro, se non tutti e due, dovrebbe partire dalla panchina e la chance dal 1′ potrebbe averla Marko Arnautovic.

Ausilio è soddisfatto dei suoi attaccanti

Sia Arnautovic che Sanchez non si sono ancora dimostrati all’altezza di poter sostituire un attacco in grande forma come quello composto da Lautaro e Thuram. Ausilio, però, si è ritenuto soddisfatto del reparto offensivo rinnovando la fiducia all’austriaco: “Siamo contenti degli attaccanti, ne abbiamo 4. E senza l’infortunio di Cuadrado non avremmo proprio fatto mercato a gennaio”.