giovedì, Febbraio 5, 2026
Anna Rosaria Iovino
Hakan Çalhanoğlu rammaricato ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter ha perso due giocatori essenziali, due dei titolarissimi della formazione nerazzurra: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due centrocampisti stanno lavorando sodo per ritornare disponibili quanto prima per Cristian Chivu. Le date del possibile rientro di entrambi sono vicine.

Inter, contro la Juve rientrano i due centrocampisti

Per l’Inter sono tanti gli impegni previsti nel mese di febbraio. Non solo tanti, gli impegni sono anche intensi e ravvicinati. È importante avere anche tutti a disposizione quando si hanno numerose gare da affrontare. Con Barella e Calhanoglu out non sono state poche le difficoltà di Chivu.

Chivu ha dichiarato nel post match di Coppa Italia, Inter-Torino, di ieri sera che sia Barella che Calhanoglu sono prossimi al rientro. Avrebbero fatto certamente molto comodo già contro il Sassuolo, squadra sempre ostica per l’Inter, ma averli contro la Juve, alla vigilia poi del doppio impegno nei playoff di Champions è quello che il tecnico spera. Il tecnico ha parlato anche del recupero di Dumfries, anche quello procede bene, e l’olandese proverà a rientrare per l’ultima settimana di febbraio, dove potrebbe cominciare ad accumulare minuti ed essere al 100% per marzo.

