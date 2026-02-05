Juventus, operazione rinnovi: non solo Yildiz, tutto pronto per Spalletti e McKennie

Tutto pronto a Torino per dare il via al piano del futuro. Per la Vecchia Signora febbraio diventerà un mese chiave attraverso i rinnovi di Yildiz e McKennie e Spalletti. Il tecnico, che ha capovolto il mondo della Juve in pochi mesi, non l’ha solo riportata a contatto con l’alta classifica, ma ha anche il girone di Champions raccogliendo la squadra in fondo alla classifica.

Juventus, al via il piano per il futuro

Alla Juve tutti lo vogliono blindare, nessuno ha intenzione di fare andare via Luciano Spalletti, da Elkann a Comolli, ma anche Ottolini e Chiellini. Ora tutto va messo in sicurezza. Stesso discorso anche per il gioiellino della rosa bianconera, Yildiz. Con il turco è già stato tutto definito, serve solo la firma che potrebbe avvenire a breve giro. Poi c’è la sorpresa McKennie che, è diventato un uomo chiave, ma il suo contratto è in scadenza, vanno definiti i dettagli.

Mentre per Spalletti si dovrà discutere il progetto della prossima stagione e trattare il prolungamento. Il rinnovo passerà attraverso un incontro e una trattativa. La dirigenza convocherà Spalletti entro l’inizio di marzo. In un mese si definiranno tre personalità importanti che stanno facendo grande la Juventus in questa stagione.