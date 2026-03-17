La storia tra Alessandro Bastoni e l’Inter potrebbe voltare al termine con questa stagione. Il giocatore della Beneamata potrebbe finire al Barcellona o in Premier League dove ha diverse pretendenti, già da anni. I motivi dell’addio.
Inter, via Bastoni: i motivi del difensore
Quello che Alessandro Bastoni sta subendo dopo il caso Kalulu può portare il giocatore a lasciare l’Italia. Anche l’Inter sta pensando di salutarlo a fine stagione. Per piazzare un giocatore come lui non sarà difficile, sono anni che viene chiesto alla società di Viale della Liberazione che, solo oggi potrebbe finalmente lasciarlo partire senza ostacoli.
Le sirene estere suonano sia dalla Spagna, dalla società del Barcellona, che dalla Premier League. In Italia difficilmente potrebbe restare, oltre per il caso Kalulu, nche per l’ingaggio da 5 milioni di euro, che frena qualsiasi bilancio delle squadre nostrane. Oltre al sopracitato Barcellona potrebbe farsi viva anche la Premier League, con Liverpool e Arsenal sullo sfondo. C’è da dire che, per ora, il difensore, così come il club, pensano soprattutto a conquistare lo scudetto, poi sarà il momento di sedersi a un tavolo e parlare del futuro.