Inter, Bergomi: “Bisogna capire come sta Giroud. Quanta energia da la maglia Azzurra”

Beppe Bergomi, dopo Italia-Ucraina, ha parlato su Skysport anche del derby tra Intere Milan. L’ex difensore nerazzurro è preoccupato della possibile presenza di Giroud in attacco. Ecco le sue parole.

Inter, le parole di Beppe Bergomi

“Bisogna capire come sta Giroud e come sta chi arriva dalla Nazionale ma si recupera quando giochi partite così a settembre. Bisogna per esempio capire Lautaro come sta, gioca in Bolivia a 4mila metri. Le Nazionali danno la carica, tutta energia positiva, comunque. Quanto meno a me la maglia Azzurra dava tanta energia positiva.