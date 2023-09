Inter, che tegola per Inzaghi: un big a rischio forfait nel derby

L’Inter sta preparando la sfida con il Milan di sabato con i giocatori non convocati dalle nazionali. Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia in casa nerazzurra: tendinite per Juan Cuadrado. Questo problema lo ha costretto a saltare la precedente sfida della Colombia contro il Venezuela e probabilmente salterà anche il Cile. Il Derby, quindi, potrebbe non vedere tra i convocati l’ex Juventus.

LEGGI ANCHE: Questa sera la prima puntata di Sport Paper TV, alle 21.30 su Radio Roma Television

Le parole del ct della Colombia

La rivelazione del ct su Cuadrado: “Si tratta di tendinite ed è un fastidio che l’ha costretto a dare forfait nella precedente partita. Bisogna attendere l’evoluzione del problema, al momento non sappiamo se Juan potrà o meno essere dei nostri contro il Cile. Tra il nostro staff medico e quello dell’Inter c’è una comunicazione costante. Vogliamo salvaguardare la salute del ragazzo. La speranza è di averlo in campo, non è del tutto esclusa.”