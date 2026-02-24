Inter-Bodo Glimt, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

A San Siro in scena il ritorno dei Playoff di Champions League tra Inter-Bodo Glimt. La partita, con fischio d’inizio alle ore 21, verrà guidata dall’arbitro spagnolo Hernandez. Al Meazza, per l’Inter, per agguantare un posto tra le migliori sedici squadre d’Europa servirà ora l’impresa.
Inter-Bodo Glimt, probabili formazioni
L’Inter sogna gli ottavi di Champions League e va a caccia dell’impresa questa sera a San Siro. I nerazzurri ospiteranno i norvegesi a Milano dopo la sconfitta della settimana scorsa in trasferta. La squadra di Chivu è caduta a Bodo 3-1, sotto i colpi degli avversari, nell’andata dei playoff.
Il Bodo Glimt arriverà a San Siro per trovare la sua personale impresa tenendo risultato dopo l’ottimo 3-1 dell’andata.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen
ARBITRO: Hernandez (Spagna). ASSISTENTI: Sanchez Rojo-Naranjo. QUARTO UOMO: Munuera. VAR: Del Cerro Grande. AVAR: Cuadra Fernandez.
Dove vedere la gara in tv
Inter-Bodo Glimt, con fischio d’inizio fissato alle ore 21, si potrà vedere su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now.