A San Siro è appena terminata la gara tra Inter e Bologna. In gol Zielinski, Lautaro Martinez e Marcus Thuram per i nerazzurri e Castro segna il gol della bandierina per i rossoblù. Il match finisce 3-1 per i padroni di casa. La formazione di Chivu conquista la vetta della classifica della Serie A Tim e si piazza davanti al Milan con 39 punti.

Inter-Bologna, il tabellino

Il primo tempo è stato dominio totale dell’Inter. I primi 45 minuti sono terminati 1-0 per la formazione di Cristian Chivu grazie al gol di Zielinski (39′). Bellissima azione dell’Inter, gran giocata di Thuram che libera Lautaro, il Toro si rende utile per l’inserimento di Zielinski che a tu per tu con il portiere del Bologna segna la rete del vantaggio nerazzurro.

Il secondo tempo riparte subito con i nerazzurri carichi e pronti a trovare il gol del doppio vantaggio che arriva dopo appena due minuti con un gran tiro di Lautaro Martinez. Alla mezz’ora del secondo tempo arriva anche il sigillo di Marcus Thuram che non perde l’occasione di mettere la sua firma con gol di spalla sull’assist di Dimarco da calcio d’angolo. Non passa molto tempo, Appena 10 minuti, è il Bologna accorcia le distanze con un gol di Castro. Al termine della seconda frazione di gioco l’arbitro manda tutti negli spogliatoi con il risultato finale di 3-1 per i padroni di casa.

INTER, 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (75′, Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (69′, Mkhitaryan), Çalhanoglu (69′, Susic), Zielinski, Dimarco; M.Thuram (81′, Lavelli), Lautaro Martinez (75′, Esposito). Allenatore: Cristian Chivu. A disposizione: J.Martinez, Taho – de Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Cocchi – Sucic, Frattesi, Cinquegrano, Mkhitaryan – Lavelli, Pio Esposito.

BOLOGNA, 4-2-3-1: Ravaglia; Holm (68′, Zortea), Heggem, Lucumì (46′, Vitik), Lykogiannis; Moro (46′, Pobega), L.Ferguson; Cambiaghi (63′, Orsolini) Odgaard (79′, Freuler), Rowe; S.Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Franceschelli – Casale, Zortea, De Silvestri, J.Miranda, Vitik – Fabbian, Freuler, Pobega, I.Sulemana – B.Dominguez, Orsolini, Dallinga, Immobile.

Reti: 39′, Zielinski (I); 48′, Lautaro Martinez (I); 74′, Thuram (I); 83′, Castro (B).

Ammonizioni: 29′, Calhanoglu; 30′, Bastoni; 72′, Vitik (B); 78′, Rowe (B); 89′, Lykogiannis C.(B).

Espulsioni: –