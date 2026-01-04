Napoli corsaro all’Olimpico, 2 a 0 alla Lazio | Tre espulsi

Il Napoli di Conte espugna l’Olimpico
Napoli da tre punti all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Sarri. Spinazzola trova il vantaggio, il raddoppio porta la firma di Rrahmani, entrambi i gol su assist di Politano. Tre punti pesanti per il Napoli per la corsa scudetto.
IL TABELLINO
Lazio-Napoli 0-2
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (17′ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (26′ st Belahyane), Basic; Cancellieri (26′ st Isaksen), Noslin, Zaccagni (42′ st Pedro). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Serra, Farcomeni. All.: Sarri.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (33′ st Buongiorno), Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (33′ st Gutierrez); Neres (25′ st Mazzocchi), Hojlund (41′ st Lang), Elmas (41′ st Ambrosino). A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Lang, Prisco. All.: Conte.
Arbitro: Massa
Marcatori: 14′ Spinazzola, 32′ Rrahmani
Ammoniti: Zaccagni, Cataldi (L) Rrahmani (N)
Espulsi: 36′ st Noslin (L) per doppia ammonizione, 42′ st Marusic (L) e Mazzocchi (N) per reciproche scorrettezze