Inzaghi verso la conferma dello stesso 11 visto in campo contro il Benfica: c’è Pavard con Bastoni e Acerbi in difesa. Fasce affidate a Dumfries e Dimarco, centrocampo con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Thuram accanto a Lautaro Martinez. Bologna in campo con il 4-2-3-1: in avanti Orsolini con Ferguson e Ndoye dietro a Zirkzee. Panchina per Karlsson.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Motta.