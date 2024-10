Inter, buone notizie per Inzaghi | Calhanoglu sempre più vicino al rientro

Arrivano notizie positive dall’infermeria per l’Inter e Simone Inzaghi. Già in vista della sfida contro il Venezia il tecnico neroazzurro recupererà pedine fondamentali.

Calhanoglu il più vicino al rientro, poi Acerbi e Carlos Augusto

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il turco è il più vicino al rientro: già domenica contro il Venezia infatti, Inzaghi potrà contare sul suo mediano, perno fondamentale della squadra nerazzurra. Per quanto riguarda Acerbi invece, ci vorrà qualche giorno in più per rivederlo in campo: possibile convocazione contro l’Arsenal, mercoledì prossimo. L’ultimo, che con ogni probabilità, ritornerà disposizione è Carlos Augusto: il brasiliano rientrerà infatti dopo la sosta.