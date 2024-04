Inter-Cagliari, le scelte di Inzaghi e Ranieri | Le formazioni

Nerazzurri in campo per porre un altro tassello fondamentale in vista dello scudetto. Difesa a tre, solita, per Simone Inzaghi, che si affida a Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo il solito Çalhanoğlu, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, con Darmian e Dimarco a supporto. In avanti riposa Lautaro, dentro Arnautovic con Thuram. Coppia d’attacco Lapadula–Luvumbo per Ranieri.

Inter-Cagliari, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Mina, Dossena; Augello, Makoumbou, Gaetano, Sulemana, Zappa; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.