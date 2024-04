Voci di mercato davano Calhanoglu vicino al Galatasaray. In una delle ultime interviste al giocatore turco dell’Inter, alla CBS Sports, l’ex centrocampista del Milan ha risposto proprio a questa domanda.

Inter, Calhanoglu risponde alle voci di un suo ritorno in Turchia

Da quando è arrivato dal Milan. Hakan Calhanoglu ha vissuto solo momenti di piena forma e gratificanti. Soddisfazioni e premi per il turco che ha dato sempre il meglio di sé. Diversi mesi che si vocifera di un suo ritorno in Turchia. Il centrocampista, alla domanda a tal riguardo, ha risposto: “Al momento a dire il vero no. Mi piace giocare in Europa. Il mio obiettivo è restare in Europa e restare a livelli più alti possibili. Seguo il calcio turco e spero che in futuro possa esserci qualcosa di meglio di quanto accaduto negli ultimi mesi”. Evidentemente il riferimento di Hakan è a quanto accaduto in Galatasaray-Fenerbahce di Supercoppa.

Il 30enne si appresta a vincere lo scudetto con la sua Inter, ventesimo della storia della Beneamata che porterà anche alla seconda stella. Calhanoglu, passato all’Inter nel 2021, quando ha lasciato il Milan, ha sempre affermato di stare bene a Milano, sponda nerazzurra. Con l’Inter ha vinto 3 Supercoppa Italiana, 2 Coppa Italia e Premio come migliore squadra dell’anno 2023 AIC.