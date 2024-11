Inter, Calhanoglu out: nuova chance per Asllani

La sosta per le Nazionali non porta buone notizie per l’Inter: Hakan Calhanoglu ha un nuovo problema ai muscoli dell’adduttore della coscia sinistra, e oggi farà gli esami a Milano per capire l’entità dell’infortunio.

Inter, grande occasione per Asllani

Kristjan Asllani ha giocato tutti i 90 minuti in entrambe le partite dell’Albania questo fine settimana (un pareggio con la Repubblica Ceca, una sconfitta contro l’Ucraina). Secondo “La Gazzetta dello Sport” dovrebbe essere lui l’uomo che sostituirà Calhanoglu nella partita di sabato contro il Verona. Ovviamente, molto dipenderà dalle condizioni del turco, tuttavia, salvo imprevisti, il turco non parteciperà alla partita di Champions League contro il Lipsia.