Il Giudice sportivo non aveva potuto punire Lautaro per la presunta bestemmia durante il match Juve-Inter per assenza di audio, ma la Procura federale ha comunque aperto un fascicolo per trovare la possibile prova sonora.

Inter, la Procura ha aperto un fascicolo su Lautaro

Non c’è pace per Lautaro Martinez dopo la presunta bestemmia. È un procedimento diverso, in cui l’attaccante argentino ha la possibilità di patteggiare e chiudere il caso con una semplice multa.

Intanto da parte del giocatore albiceleste non c’è dietrofront: “Non ho mai bestemmiato. Ho detto parolacce, ma non bestemmie”. E il club nerazzurro è con lui, gli crede. L’Inter, in realtà, si dice ottimista, in attesa dell’evoluzione dell’inchiesta. Adesso c’è solo da attendere, in attesa dell’esito dalla procura, il giocatore potrà scendere in campo. Eventuale riscontro e pena, “pagherà” in seguito, sicuramente non in vista del match scudetto contro i partenopei. Anche se nel frattempo quelli del Napoli sperano che la sentenza arrivi nei prossimi due giorni, così da togliere il bomber all’Inter nello scontro diretto, ma sanno che difficilmente sarà così.