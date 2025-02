Le semifinali di Coppa Italia sono decise, saranno: Milan-Inter, arrivate al quarto e quinto derby stagionale; e Empoli-Bologna. Le semifinali della Coppa Italia, giocate in unico turno che prevede andata e ritorno e in cui in caso di parità dopo 180′ torneranno i supplementari.

Coppa Italia, le date ancora incerte

Al momento l’unica certezza è che Inter e Bologna giocheranno in casa le gare di ritorno in quanto hanno il numero di ingresso nel tabellone più basso rispettivamente di Milan ed Empoli, ma non si conoscono ancora le date delle sfide, che saranno trasmesse in esclusiva da Mediaset.

Ad oggi le sfide sono in programma il 2 e il 23 aprile alle ore 21, ma con ogni probabilità verranno spalmate su più giorni (martedì 1 e mercoledì 2 e poi martedì 22 e mercoledì 23). Per avere date sicure sarà necessario attendere gli ottavi di Champions League tra Feyenoord e Inter, che sono in programma il 5 e 11 marzo. Se la squadra nerazzurra si qualificherà, dovrebbe poi giocare i quarti l’8-9 e il 15-16 aprile, ovvero nelle due settimane compresse tra i derby di Coppa e quindi di certo non potrebbe giocare la gara di andata col Milan giovedì 4 visto che sicuramente dovrà anticipare l’impegno di campionato in casa del Parma. Tutto da vedere.