Inter, Chivu concede un giorno di riposo in vista del derby: le condizioni di Bonny e altri infortunati

Domenica sera è il giorno del derby della Madonnina. Tutto pronto per Milan-Inter. Intanto ad Appiano Gentile un giorno di riposo per tutti deciso da Cristian Chivu. Il tecnico ha concesso un po’ di relax ai suoi ragazzi anche perché la tensione prima di una delle gare più importanti della stagione è in arrivo.

Inter, giorno di riposo per tutti

A tre giorni dal big match l’allenatore dell’Inter ha concesso a tutti un giorno di riposo. Non è la prima volta, era già successo e aveva dato i suoi frutti. Intanto per lavorare e decidere la giusta strategia per contrastare il Diavolo ci sono altri due giorni. Intanto gli infortunati hanno modo di respirare ancora e di avere modo di recuperare per il rientro. Tra i principali ritorni si attende quello di Bonny contro il Milan, partendo dalla panchina. Il francese ha recuperato dalla botta al polpaccio. Nulla da fare per il capitano Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non riuscirà a tornare in campo prima del 22 marzo, giorno del match contro la Fiorentina.