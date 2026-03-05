L’Inter ha perso Lautaro Martinez in uno dei momenti più delicati della stagione. Nulla di grave per l’attaccante che però ha fatto sentire la sua mancanza. L’argentino però è verso il recupero e ha già fissato la data del rientro tra gli obiettivi.

Inter, Lautaro pronto a rientrare il 22 marzo

La prossima gara di campionato è il derby della Madonnina. Lautaro Martinez non ci sarà, l’Inter spera almeno di recuperare Bonny. L’ex Parma potrebbe essere recuperato per il derby, cosa che farebbe piacere a tutti, soprattutto a Cristian Chivu perché i nerazzurri giocherebbero il derby con soli due attaccanti: Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Per quanto riguarda il capitano nerazzurro, il rientro è vicino, ma non così tanto da vederlo tra i convocati di domenica sera contro il Diavolo.

Per il Toro niente derby, e niente Atalanta. L”obiettivo di Lautaro è di rientrare per Fiorentina-Inter del 22 marzo, giusto prima della sosta per le Nazionali. Un modo anche per poter rientrare nella sua Argentina. Intanto, in questi giorni il Toro prosegue con terapie e lavoro personalizzato ma nella sua testa ha già in mente quando rientrare.