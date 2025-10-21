L’Inter di Cristian Chivu continua a fare bene e, dopo la vittoria di Roma si prepara alla sfida di Champions League in Belgio. Una trasferta ostica quella contro l’Union SG, dove Chivu sta pensando anche ad un mini turnover per contrastare i tanti impegni ed impedire che i titolarissimi possano andare incontro ad affaticamento.

Inter, mini turnover contro l’Union SG

Chivu contro l’Union SG è pronto a fare un po’ di cambi in campo e lasciar respirare i titolari. In Belgio i nerazzurri andranno alla ricerca di altri tre punti importati per la scalata in Champions League. Il tecnico rumeno potrebbe farci vedere insieme dal primo minuto la coppia d’attacco con Francesco Pio Esposito accanto ad Ange-Yoan Bonny.

Il match di Champions di domani in Belgio, valida per la terza giornata del girone unico di Champions League, dovrebbe mostrarci una nuova Inter in campo, dove Chivu farà rotazioni costanti per garantire intensità e qualità, senza sacrificare nessuno. Non solo cambi in attacco, con Bonny e Pio Esposito, il tecnico potrebbe inserire Sucic e Frattesi dall’inizio, de Vrij al posto di Acerbi e Carlos Augusto sulla sinistra.