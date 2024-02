Inter, continua la ricerca del vice Sommer: Musso favorito su Audero, occhio a Leysen

L’Inter sta guardando al futuro della sua porta, non limitandosi solo al presente immediato. Secondo quanto riferito da Tuttosport, per la stagione 2024-2025 sarà necessario avere un secondo portiere titolare in grado di dare respiro a Yann Sommer. Le quotazioni di Juan Musso, in partenza dall’Atalanta, stanno salendo, con il portiere argentino che sembra essere il favorito su Emil Audero. Questo perché il costo di Musso è simile a quello del portiere italiano, che l’Inter dovrebbe riscattare dalla Sampdoria per circa 6,5 milioni di euro.

Inter, si guarda anche in Belgio per il vice Sommer

Un altro nome sulla lista è quello di Tobe Leysen dell’Oud-Heverlee Leuven, classe 2002, originario del Belgio. Leysen è stato osservato dal vivo da Samir Handanovic, che in questo nuovo ruolo sta fornendo il suo parere alla dirigenza sull’emergere dei talenti. In patria, i paragoni con Thibaut Courtois non mancano e il suo valore è già in crescita, attestandosi intorno ai 3-4 milioni di euro, ma destinato a salire ulteriormente.

Leysen ha disputato 14 partite in questa stagione, accumulando 1.290 minuti in campo, di cui 11 in Jupiler League e 3 in Crocky Cup, subendo 16 gol e mantenendo la porta inviolata in 4 occasioni. Con entusiasmo, Leysen ha commentato: “Sarebbe un onore se i nerazzurri mi chiamassero dopo che Samir Handanovic è venuto a vedermi”.