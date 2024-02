Inter, firma imminente per il rinnovo di Barella | Contratto quinquennale da top player

Nicolò Barella è in trattativa con l'Inter per rinnovare fino al 2029, e le due parti si stanno avvicinando

Non solo Lautaro, anche Nicolò Barella è in cima alla lista dei rinnovi dell’Inter. Mancano alcuni dettagli, ma l’accordo di massima è già stato definito. Si aspetta il via libera di Steven Zhang, ma ci sono già stati due incontri con l’agente Alessandro Beltrami: uno a Lisbona e uno a Riad. Il prossimo e ultimo sarà a Madrid, per limare i particolari del contratto. L’idea è di far partire l’accordo dal primo luglio, ma avendo già determinato tutto prima. Il centrocampista nato a Cagliari ha giocato 218 partite con i nerazzurri in tutte le competizioni, realizzando 22 gol e fornendo 49 assist.

Barella 2029: nuova modalità bonus

Come per Lautaro, secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter vuole inserire nel contratto di Barella dei bonus particolari, che rendono partecipi i giocatori degli incassi delle competizioni UEFA. In pratica una percentuale di ogni ricavo derivante dal superamento del turno andrà ai giocatori con questo tipo di contratto. Questo sistema varrà sia per la Champions League sia per il nuovo Mondiale per club. Attualmente Barella ha un contratto fino al 2026, con un ingaggio da 6 milioni all’anno. La base fissa del nuovo accordo rimarrà quella, ma con i nuovi bonus arriverà a una cifra più alta. Questa modalità conviene alla società anche dal punto di vista del Financial Fair Play. Barella diventerà il calciatore italiano più pagato della Serie A, e il secondo dell’Inter dietro l’attaccante argentino.