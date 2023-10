Domenica 29 Ottobre andrà in scena uno dei match più attesi della stagione per il popolo nerazzurro: Inter-Roma, valida per la 10° giornata di Serie A, vedrà il ritorno di Lukaku da avversario a San Siro, dopo il “tradimento” di fine Agosto. I tifosi dell’Inter, che tanto hanno biasimato la scelta estiva del belga, sono pronti a fargli sentire tutti il loro disappunto in un San Siro sold out. Come riferisce fcinter1908.it, le richieste per i biglietti sono state addirittura superiori alla semifinale di Champions League dello scorso anno contro il Milan.

Lukaku contro i 70mila di San Siro

A 24 ore dalla partita il clima si fa sempre più rovente: Tiago Pinto ha criticato apertamente la creazione di uno scenario del genere e anche José Mourinho ha lamentato una narrazione non attinte alla realtà dei fatti. La polemica dei fischietti della Curva Nord ha finito poi per infiammare ancora di più gli animi. Domenica sarà il campo a dire la sua e ad aggiungere un nuovo capitolo di questa storia.