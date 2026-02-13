Inter, convocati Barella e Calhanoglu: dubbio sulla titolarità

L’Inter in vista del big match di domani sera contro la Juventus, nel magico derby d’Italia, avrà a disposizione due tra i più importanti giocatori della rosa nerazzurra: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Inter, riecco Barella e Calhanoglu

I due giocatori sono out da gennaio, ma finalmente sono pronti al rientro. Barella e Calhanoglu sono pronti a tornare in campo contro la Juventus anche se con prospettive, e probabilmente minutaggi, diversi, ma questa sicuramente resta la notizia più importante per l’Inter e per Chivu.

I due nerazzurri sono di fatto recuperati per il Derby d’Italia di domani sera, ma allo stesso tempo ed entrambi sono in bilico per quanto riguarda la titolarità. Non hanno minutaggio nelle gambe, potrebbero creare difficoltà alla squadra. Tra i due, ci sono delle differenze, infatti, ha più chance Barella di Calhanoglu di giocare ma, se anche entrambi non comparissero tra gli undici titolari, il solo girarsi verso la panchina è vederli pronti a entrare appena possibile. Il big match di domani sera è importante, non solo perché l’Inter non vince da due anni contro la Juve, anche per provare a non perdere punti sulla corsa scudetto. Attualmente i nerazzurri sono a +8 sui cugini del Milan.