Alla vigilia del match di Champions League Inter-Real Sociedad, Matteo Darmian è intervenuto in conferenza stampa. Secondo la redazione di Fcinter1908.it, il difensore dell’Inter ha dichiarato: “Cerchiamo di lavorare sempre nel migliore dei modi, di scendere in campo con la giusta determinazione per portare a casa la vittoria. L’anno scorso in campionato non abbiamo avuto continuità e quest’anno stiamo cercando di non ripetere quell’errore”. Il nerazzurro ha poi continuato parlando del club spagnolo e di quanto sarà difficile giocare la prossima partita: “Lo sapevamo già prima dell’inizio del girone quanto fosse difficile affrontare la Real Sociedad. È forte, con grande organizzazione, ritmo e qualità. Lo ha dimostrato non solo all’andata, sono qualificati con merito. Sono forti, noi cercheremo di portare a casa vittoria e primo posto (…) Domani scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria. Non sarà facile, l’avversario ha grandi qualità, ma metteremo il giusto atteggiamento”.

Darmian | L’entusiasmo prima della gara

Darmian, entusiasta di giocare, ha dimostrato un certo atteggiamento positivo prima del match con il Real Sociedad e l’ha fatto con queste parole: “Abbiamo cercato di imparare dagli errori commessi. Siamo un grande gruppo, lo stiamo dimostrando in questa prima parte di stagione, ma è ancora lunga e dobbiamo continuare così (…) Domani scenderemo in campo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria. Non sarà facile, l’avversario ha grandi qualità, ma metteremo il giusto atteggiamento”.

L’esterno nerazzurro ha poi concluso parlando del giovane Bisseck: “Ha grandi qualità, è giovane e ha margini di miglioramento. Abbiamo cercato di farlo sentire a casa, veniva da una esperienza e cultura diversa. Si è messo subito a disposizione, ha voglia di migliorare. Ben vengano questi tipi di giocatori”.