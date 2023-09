Inter, Dimarco: “Sono nato interista. Ho girato tante squadre ma volevo tornare qui”

Grande giornata di ripresa quella di oggi 16 settembre. Non solo i riflettori sono puntati sulle preparazioni delle squadre per il ritorno in campo dopo lo stop per le Nazionali, ma alcuni giocatori hanno voluto far sentire la loro devozione per la maglia indossata. Uno di questi è stato Federico Dimarco esterno dell’Inter.

Inter, Dimarco: le parole dell’esterno nerazzurro

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme, alla vigilia del Derby di Milano, l’esterno dell‘Inter, Federico Dimarco, ha dichiarato: “Voglio trasmettere la voglia di giocare nell’Inter, la bellezza di vestire questa maglia e il senso di appartenenza che ho da quando sono nato. Sono nato interista. Quella con l’Inter è una storia bella e lunga: ho cominciato a 6 anni, adesso ne ho quasi 26 e sono ancora qua, è veramente un’emozione vestire questa maglia. Sono cresciuto facendo esperienza fuori e me la sono guadagnata durante il mio percorso. Ho girato tante squadre prima di tornare in pianta stabile all’Inter: oggi sono ancora più orgoglioso di indossarla. Nella mia carriera ci sono stati anche momenti non facili, sono quelli che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato consapevolezza, poi la determinazione e anche un po’ di talento mi hanno permesso di arrivare a giocare ad alti livelli”.