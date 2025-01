Inter, Donnarumma per giugno?

Voci di mercato, riferite da Sky Sport, accosterebbero, per la prossima sessione, Gigio Donnarumma ai colori nerazzurri. Cresciuto dall’altro lato di Milano, per poi passare al Paris Saint-Germain, il portierone della Nazionale potrebbe tornare in Italia. Il calciatore, in scadenza nel giugno 2026, potrebbe essere un’ipotesi concreta qualora non dovesse trovare un accordo sul rinnovo contrattuale.

Inter, il nodo è l’ingaggio

Donnarumma guadagna circa 10 milioni netti a stagione e potrebbe rinunciare a parte dell’ingaggio per approdare in nerazzurro. Tuttavia, la cifra potrebbe diventare un nodo importante per la società milanese. Al momento si tratta di ipotesi, ma Marotta comincia a guardare con interesse l’evolversi della situazione.