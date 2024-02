Inter, due big della Premier interessate a Inzaghi | Contratto in scadenza nel 2025

L’Inter di Simone Inzaghi è la squadra del momento: ha fatto più punti di tutte nei Top5 campionati, ha vinto la Supercoppa italiana ed è in vantaggio in vista del ritorno con l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. L’unico neo di questa stagione è stata l’eliminazione agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna, ma ciò non può oscurare il meraviglioso percorso dei nerazzurri. Senza dimenticare la finale di Istanbul persa con il Manchester City di Pep Guardiola, messo seriamente in difficoltà dai nerazzurri del tecnico di Piacenza. Tutto questo non può che attirare elogi e attenzioni verso Inzaghi, in particolare dall’Inghilterra.

Manchester United e Chelsea guardano Inzaghi. L’Inter pensa al rinnovo

Secondo Tuttosport, Manchester United e Chelsea hanno preso informazioni sulla situazione di Inzaghi. Alla finestra ci sono anche Liverpool e Barcellona, ma i favoriti per quelle panchine, che già si sa rimarranno vuote a fine stagione, sono altri. Inzaghi piace sia per il gioco, sia per la sua capacità di valorizzare i giocatori, con vantaggi sia a livello sportivo che economico. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, e attualmente percepisce 5,5 milioni di euro netti a stagione. In Premier League gli stipendi dei top manager sono ben più alti, ed è per questo che l’Inter di Zhang dovrà mettere sul piatto un’offerta a lungo termine e con un sostanziale aumento dell’ingaggio. La volontà dell’allenatore nerazzurro è di restare, ma è meglio non farlo cadere in tentazione.