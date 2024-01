Inter e Leicester trovano l’accordo per Sensi: le cifre

Il mercato dell’Inter in entrata per gennaio potrebbe essere chiuso ma l’obbiettivo di Marotta è cedere qualche giocatore in esubero. Tra questi c’è Stefano Sensi che da quando è arrivato a Milano, nell’estate 2019, non ha mai trovato continuità né con i nerazzurri né nei prestiti a Sampdoria e Monza. Ora una sua cessione è sempre più vicina e il Leicester è pronto ad acquisire le prestazioni del centrocampista.

Il Leicester ha in pugno Sensi ma deve cedere

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha trovato l’accordo con l’Inter per 2 milioni di euro complessivi legati alle presenze e alla promozione in Premier League. Per chiudere l’operazione, però, il Leicester deve prima cedere qualcuno per rientrare nei bilanci del Fair Play Finanziario.