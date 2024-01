Inter, maxi scambio col Genoa | Marotta e Ausilio ci pensano

In attesa di terminare il campionato, l’Inter pensa a rivoluzionare l’attacco già ora in vista della prossima stagione, quando Inzaghi potrebbe ritrovarsi con i soli Thuram e Lautaro Martinez lì davanti. Tanti i nomi proposti ad Ausilio e Marotta anche se secondo Marco Barzaghi, i nerazzurri potrebbero proporre un maxi scambio al Genoa, visto che i rapporti sono più che ottimi.

Inter, Gudmunsson partner ideale di Taremi?

“Attenzione a Gudmunsson, abbiamo fatto delle verifiche. Non piace solo all’Inter, ma anche a Juventus e Milan. La sua valutazione supera i 20 milioni di euro, ma l’Inter può giocare la carta Arnautovic per un futuro discorso per andare a prendere quest’autentica rivelazione. Tipologia di giocatore che manca. Con Arnautovic si può abbassare la parte cash. Gudmunsson andrebbe a prendere il posto di Sanchez in attacco, con Taremi altro acquisto in attacco”. Questo quanto riportato dal noto giornalista.