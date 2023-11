Yann Bisseck, difensore tedesco arrivato in estate dall’Aarhus, potrebbe trovare maggior spazio nell’Inter al rientro dalla sosta nazionali. Gli infortuni di Pavard e Bastoni darebbero infatti maggiori minuti al centrale difensivo che fino a questo momento ha giocato molto poco. Il classe 2000 quando ha avuto la possibilità di essere impiegato da Inzaghi (contro il Salisburgo ha giocato 45′) si è dimostrato di buon talento e affidabilità. Questo mese potrebbe rappresentare un punto di svolta per la sua carriera in nerazzurro.

Bisseck, più minuti in Champions

Con il passaggio già archiviato agli ottavi di Champions League, l’Inter può concentrarsi totalmente sul campionato. Le partite europee potrebbero quindi rivelarsi per il centrale U21 una chance per mettersi in mostra e dimostrare pienamente tutto il suo valore. Bisseck sarà chiamato per questo ad una prestazioni di livello mercoledì contro il Benfica, per confermare il suo percorso di crescita e per giocarsi ulteriori chance anche nelle rotazioni di campionato.