Inter, ecco dove saranno trasmesse le amichevoli | I dettagli

Inter, su DAZN le amichevoli

Sarà DAZN, che nella giornata odierna ha comunicato gli orari delle partite della tournée giapponese, a trasmettere le amichevoli estive dei nerazzurri. L’Inter, durante questo periodo di preparazione, che durerà dal 24 luglio al 2 agosto, sfiderà prima gli arabi dell’Al-Nassr, i giapponesi dell’Osaka e poi il Paris Saint-Germain.

Inter, gli orari delle sfide con Al-Nassr e PSG

Ad oggi, secondo quanto riporta DAZN, verranno trasmesse le due grandi sfide contro gli arabi e i parigini. Per quanto riguarda la prima – dove i nerazzurri ritroveranno Brozovic, appena trasferitosi in Arabia, e un vecchio rivale come Cristiano Ronaldo – in programma il 27 luglio alle 19 di Osaka, le 12 italiane, sarà visibile alle 2 di notte, da calendario del broadcaster (si attendono novità sulla questione). Riguardo, invece, la sfida contro il PSG del nuovo allenatore, Luis Enrique, in programma il 1°agosto, verrà trasmesso alle 12.30 italiane, 19.30 a Tokio.