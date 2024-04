Inter-Empoli, le ultime da San Siro | Le scelte di Inzaghi

Le scelte di Inzaghi per la sfida tra Inter e Empoli

Inter–Empoli, la sfida tra nerazzurri e toscani chiude il weekend di Pasqua. Formazione di Inzaghi a caccia dei tre punti, un altro passo verso lo scudetto numero 20 tanto atteso dai tifosi interisti, quello che vale la seconda stella. Un’Inter senza Sommer, nessun rischio e spazio ad Audero. In attacco Lautaro Martinez farà coppia con Thuram, in difesa Acerbi titolare in mezzo a Pavard e Bastoni.

Le probabili formazioni di Inter-Empoli

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.