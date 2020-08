Inter-Getafe, i nerazzurri si giocano l’Europa League. Le formazioni

Europa League, Inter in campo con il Getafe

L’Inter di Conte si tuffa in Europa, obiettivo Europa League. I nerazzurri sfidano in Germania il Getafe, occasione da non fallire per puntare la finale di Colonia. Contro gli spagnoli non sarà gioco facile, di fronte una formazione solida e brava nella fase difensiva, Lukaku e compagni dovranno giocare la gara perfetta per vincere.

PROBABILI FORMAZIONI

Europa League – Ottavi di finale

Inter-Getafe (ore 21 in diretta su Tv8 e Sky Sport)

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina, Mata. All. Bordalas.

Arbitro: Taylor (Inghilterra), assistenti Beswick e Nunn, Kavanagh, quarto uomo, Attwell e Tierney al Var.