L’ex portiere nerazzurro Samir Handanovic, è stato intervistato da Nogomania chiarendo il suo obiettivo e parlando del suo futuro. Dopo essersi ritirato, l’ex portiere sloveno sta continuando a collaborare con l’Inter nel ruolo di osservatore. Un ruolo però questo temporaneo, dato che il suo obiettivo è incentrato sul ricoprire un ruolo più grande nel mondo del calcio.

Inter, le parole di Samir Handanovic

“Avevo delle offerte per continuare, ma ho scelto di restare a Milano per la famiglia e alla fine ho concluso lì la mia carriera da calciatore. Il mio futuro è legato al calcio. Ho iniziato come osservatore, ma ora ho l’obiettivo di diventare allenatore tra un anno, due o tre. Vorrei diventare un allenatore professionista in un grande club ma preferisco iniziare con i giovani per trasmetterli quanto appreso durante la mia esperienza calcistica. Il calcio mi ha dato tanto e ora voglio restituirli qualcosa“. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex portiere dell’Inter sul suo futuro.