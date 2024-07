Inter, i neroazzurri spingono per Robert Renan | Arriva la conferma dell’agente

Il blitz della Juventus per Cabal ha inevitabilmente sconvolto i piani di mercato dell’Inter, convinta di aver finalmente trovato il nuovo braccetto sinistro della sua difesa, obbligando i dirigenti neroazzurri a valutare nuovi profili adatti a occupare il posto di vice-Bastoni, svolto in questa stagione da Carlos Augusto, che ha sempre interpretato egregiamente.

Inter, prende quota Renan per la difesa

Il nuovo giocatore che in questo momento sarebbe in pole per aggiungersi all’armata di Mister Inzaghi è Robert Renan, centrale dello Zenit che in questa stagione si sta mettendo in mostra in prestito con l’Internacional, club in cui resterà fino a Dicembre, piccolo dettaglio che potrebbe però complicare l’arrivo a Milano del classe 2003, valutato dai russi circa 10 milioni.

A confermare le voci che nelle ultime ore hanno preso piede tra i tifosi interisti sono state le parole del suo agente, che ha sottolineato l’interessamento di vari club nei confronti del suo assistito:

“Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molta richieste, quello sì”.