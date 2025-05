Su Hojlund si è piombata anche l’Inter che, vuole capire costi e fattibilità dell’operazione, per poi agire. Non è un mistero che il reparto offensivo sarà quello sul quale la dirigenza interista farà i maggiori investimenti, visto che Arnautovic e Correa saluteranno per fine contratto e probabilmente anche Taremi lascerà.

Per quanto riguarda i costi, la premessa di un’uscita favorita dallo United resta valida ma i Red Devils non possono neppure svendere Hojlund, il giocatore è arrivato nell’estate 2024 per 70 milioni di euro più 10 di bonus. Nonostante il giocatore non abbia brillato quest’anno, difficile che la valutazione scenda al di sotto di 50 milioni di euro. Non solo il costo del cartellino, c’è anche da valutare l’ingaggio, il giocatore percepisce circa 7 milioni all’anno. L’Inter potrebbe chiedere un prestito oneroso con diritto di riscatto.