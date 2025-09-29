Inter, idea per la difesa: si pensa ad Upamecano del Bayern

L’Inter pensa già al prossimo mercato, nonostante manchi un bel po’ di tempo, la dirigenza nerazzurra inizia a fare sondaggi e a capire come rinforzare il proprio organico. Spunta un nuovo nome nelle ultime ore, la società di Viale della Liberazione sembra aver messo gli occhi su Upamecano.

Inter, Upamecano nel mirino

I nerazzurri stanno seguendo una delle questioni contrattuali più calde in casa dei tedeschi del Bayern Monaco. Al momento Dayot Upamecano, difensore è in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, sembra lontano da un rinnovo di contratto. Considerando le difficoltà tra giocatore e società tedesca, nelle ultime settimane si è inserito l’Inter, che ha mostrato un forte interessamento. Intanto i tedeschi iniziano subito a fare chiarezza sulla situazione.

A parlare è stato il ds dei bavaresi Max Eberl: “Stiamo cercando di convincerlo ulteriormente del progetto Bayern Monaco. Vogliamo tenerlo con noi“.