La prossima sessione estiva di mercato si prevede molto intensa in casa Inter. Le idee per l’estate 2026 avvieranno verso un cambio generazionale in difesa. Con Acerbi e De Vrij in scadenza, i nerazzurri starebbero infatti monitorando il mercato a caccia di profili interessanti per puntellare il reparto difensivo.

Inter, tante idee per il cambio della difesa

Nel mirino della società della Beneamata ci sarebbero già almeno cinque calciatori per la nuova difesa nerazzurra. Diversi i nomi in lista per i dirigenti nerazzurri, in prima lista c’è Tarik Muharemovic. Il difensore 22enne del Sassuolo nelle ultime settimane avrebbe attirato fortemente gli osservatori dell’Inter grazie a una grande fisicità e a prestazioni di alto livello, tant’è che nelle prime sei giornate di campionato si è aggiudicato il premio migliore in campo per ben due volte.

Ausilio e staff nerazzurro non si limitano ad osservare solo il giocatore del Sassuolo, oltre a Muharemovic, restano in lista Oumar Solet dell’Udinese e altri profili come Jay Idzes, Ordonez del Bruges e Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg.