Inter, il piano di Zhang per tenersi i nerazzurri | Le ultime

Il cerchio attorno a Zhang si sta stringendo. Come ricorda oggi Tuttosport, una soluzione va trovata, visto che il 20 maggio scadrà il prestito di Oaktree, di cui dovranno essere restituiti 385 milioni di euro (compresi gli interessi).

Inter, Zhang valuta altre idee per tenersi la squadra nerazzurra

Ci sono varie ipotesi come la possibilità di ottenere una nuova scadenza, fino alla cessione definitiva. Nelle ultime ore però si è parlato di un’altra idea. Zhang, infatti, chiederà un nuovo prestito da 400 milioni di euro in partnership con un fondo anglosassone. In questo modo salderà il debito con Oaktree e continuerà a gestire l‘Inter con l’autofinanziamento, un mercato a saldo zero tra acquisti e cessioni e una progressiva riduzione degli stipendi.